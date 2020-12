L’augurio di Buone Feste dal sindaco di Cengio: “Un ringraziamento a medici, Croce Rossa e Avis”

Cengio. Il sindaco Francesco Dotta ci tiene ad augurare un buon Natale e un felice anno nuovo a tutti i concittadini.

“Siamo tutti consapevoli del periodo particolarmente complicato che stiamo vivendo a causa della emergenza sanitaria tuttora in atto. Viviamo ormai da mesi in un clima di incertezza e apprensione con, cosa difficile da sopportare ma necessaria, un condizionamento delle nostre libertà personali. Il 2020 sarà un anno che rimarrà, purtroppo negativamente, impresso nella nostra memoria in modo indelebile. Voglio fare un augurio particolare alle nuove generazioni, bambini, ragazzi, a cui è stato impedito di vivere la loro adolescenza in modo spensierato e spontaneo, privati in modo parziale di una cosa fondamentale, ovvero la socializzazione scolastica” afferma il primo cittadino di Cengio.

... » Leggi tutto