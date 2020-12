Loano, superlavoro per il punto-tamponi di via degli Alpini: effettuati 370 test in soli 8 giorni

Loano. Sono già 370 i test rapidi effettuati presso il punto di prelievo per “tamponi drive-through” allestito in via degli Alpini a Loano nell’ambito del progetto “Health Point Loano”, frutto della collaborazione tra il Comitato Loanese e la Croce Rossa di Loano e patrocinato dal Comune di Loano.

Nei primi giorni di attività, il punto di prelievo ha fatto segnare una media di circa una trentina di tamponi al giorno, cifra poi gradualmente cresciuta con l’approssimarsi della settimana di Natale. Ieri, mercoledì 23 dicembre, è stato raggiunto il “picco” di 87 tamponi in una sola giornata. Il punto di prelievo è aperto a tutti, loanesi e non loanesi, perciò a sottoporsi a test sono stati cittadini provenienti da ogni parte della Liguria e non solo.

... » Leggi tutto