Manifesti anti-abortisti, la risposta ligure con Biancaneve: “Se gli uomini potessero partorire?”

Genova. Terminata dopo un fiume di polemiche la campagna choc di ProVita contro l’aborto farmacologico ecco la contro-campagna proposta dal coordinamento Liguria Rainbow: una Biancaneve con tanto di barba e braccia muscolose a sorridere alla mela, mentre in alto campeggia la domanda: Se gli uomini potessero partorire?

“Una campagna nazionale che ha fatto discutere e infuriare, non solo per l’attacco alla legge 194 che 50 anni fa ha reso legale in Italia l’interruzione volontaria di gravidanza, ma anche perché di fatto è stata messa in discussione la validità della pillola abortiva RU486, approvata dall’Agenzia italiana del farmaco, dal ministero della Salute e dall’Organizzazione mondiale della sanità”, spiegano dal coordinamento.

... » Leggi tutto