Meteo Liguria, sarà un Natale freddo con vento forte e possibili nevicate

Genova. Ancora clima mite e uggioso sulla Liguria stante un flusso di correnti da sud-ovest. Tra Natale e Santo Stefano brusco calo della temperature stante il passaggio di un fronte freddo sulla nostra regione che determinerà anche molto vento e qualche nevicata in Appennino. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 24 dicembre. Avvisi: Libeccio a tratti sostenuto sul Mar Ligure specie in serata. Cielo e Fenomeni: Al mattino ancora molte nubi su tutta la regione. Rischio di piovaschi o rovesci sul settore centro-orientale, specie nelle aree interne. Più discontinue e a spesso a carattere di pioviggine le precipitazioni lungo le coste. A ponente tempo asciutto con qualche schiarita sull’Imperiese. Nel corso della giornata attenuazione delle nubi su Imperiese e Savonese occidentale dove compariranno schiarite. Ancora nubi basse sul centro-levante con residui piovaschi sullo Spezzino in attenuazione. Venti: Moderati da sud-ovest, in attenuazione sotto costa a partire da ovest. Forti occidentali in serata sul basso ligure. Mari: Molto mosso, localmente agitato in serata a levante. Temperature: Stazionarie. Costa: min +9/12°C, max +12/15°C. Interno: min +4/+9°C, max +9/13°C.

