Non ti scordare “ChiAma” la Pallavolo, l’iniziativa del Carcare rivolta ai giovani atleti

Carcare. “In questo periodo di forte preoccupazione per la presenza del virus Covid-19 che ha colpito tutte le categorie economiche alle quali va la nostra vicinanza e considerazione – comunica Michele Lorenzo, presidente della Pallavolo Carcare – abbiamo cercato di mantenere acceso nelle menti dei nostri piccoli atleti purtroppo esclusi per decreto dalla pratica dello sport, il legame della nostra amata pallavolo coinvolgendoli in un concorso non a premi dal titolo: Non ti scordare ‘ChiAma’ la Pallavolo“.

“Si è trattato – continua la dirigenza della società – di sollecitare i bambini a produrre un disegno o un testo che riguardi lo sport della pallavolo. So che i nostri bimbi di età dai 6 ai 13 anni non hanno vissuto serenamente questo distacco dallo sport considerato che gli stessi frequentano giornalmente le proprie attività scolastiche. La palestra è dotata di tutti gli accorgimenti per arginare il virus, dall’utilizzo di macchine sanificatrici, al rispetto del distanziamento sociale per abituare i bimbi a vivere le regole antivirus anche attraverso lo sport. Alla luce di tutte le misure adottate non si è ben compresa la decisione di impedire proprio ai più piccoli la pratica dello sport“.

