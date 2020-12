Omicidio a Ventimiglia, ecco perché a Domenico Pellegrino è contestata l’aggravante mafiosa

Ventimiglia. «Come evidenzia il pm, l’aggravante ora prevista dall’art.416 bis.1 c.p., è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un’associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga a un sodalizio del genere anzidetto». E’ questo il motivo per cui cui a Domenico Pellegrino, arrestato insieme a Girolamo Condoluci per l’omicidio di Joseph Fedele, viene contestata l’aggravante mafiosa.

