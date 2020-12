Sgomberi di migranti a Ventimiglia, la riflessione di Rete Sanremo Solidale

Ventimiglia. «I migranti non riescono a rendersi magicamente invisibili: autorità, non si nasconde la polvere sotto il tappeto! Rete Sanremo solidale è consapevole degli sgomberi di migranti effettuati dalla polizia sotto il ponte di Roverino e nel cortile antistante la Caritas a Ventimiglia, in seguito alle lamentele del quartiere di San Secondo. Purtroppo queste persone, dopo la chiusura del campo Roja, non riescono a rendersi magicamente invisibili per la tranquillità di quei cittadini che però contemporaneamente non volevano restasse aperto ad accoglierli seppure in modo temporaneo. E se anche esso fosse riallestito in un’altra città, in diversa forma e gestione, gli immigrati continuerebbero ad arrivare a Ventimiglia perché da lì, prima o poi, sperano di raggiungere la Francia e quindi altri stati europei.

