Sicurezza, il Siap: “La paura del Covid aumenta il disagio sociale ma in Liguria numerosi reati aumentano”

Liguria. “Sembra che la pandemia sia riuscita a far calare il sipario sull’argomento sicurezza, criminalità organizzata e microcriminalità sul territorio… o meglio: a Genova e in Liguria non se ne parla più”. Lo afferma Roberto Traverso, segretario ligure del Sindacato Italiano Appartenenti alla Polizia di Stato.

“Il dramma del Covid-19 e le incognite angoscianti per un futuro incerto, stano alimentando ulteriormente quel disagio sociale che già esisteva prima del diffondersi del Covid-19 e che già affliggeva in particolare le fasce più deboli e quei territori socialmente più abbandonati. Ciò significa che la paura del virus aggrava quell’insicurezza percepita causata dal degrado sociale e dalla recrudescenza di reati e fenomeni malavitosi che naturalmente trovano terreno fertile dove le istituzioni sono meno presenti. La lotta al Covid-19 sta impegnando fisicamente e psicologicamente le forze dell’ordine anche sul territorio genovese e ligure. Impegno stressante perché la luce in fondo al tunnel si comincia a vedere ma è ancora distante”.

... » Leggi tutto