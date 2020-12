Zona rossa, parrucchieri aperti ma centri estetici chiusi: “Decisione incomprensibile”

Genova. Continua a tenere banco l’esclusione dei centri estetici dalle attività che durante la zona rossa potranno restare aperte. “Ci appare incomprensibile la decisione del governo di chiudere i centri estetici – dichiara la responsabile di Cna Benessere e Sanità Genova, Sara Piazze -. Dopo un anno di difficoltà le imprese confidavano nei giorni di festa, periodo tradizionalmente intenso per il settore ma si trovano di fronte ad un provvedimento di cui non si comprendono le ragioni. Auspichiamo che possa esserci un ripensamento in questo senso o che vengano previsti adeguati ristori”.

Le imprese di estetica a livello nazionale hanno espresso il loro forte dissenso rispetto alle disposizione contenute nel Dpcm del 3 dicembre. Al pari di acconciatori, parrucchieri e barbieri (che potranno svolgere la loro attività), le imprese di estetica hanno sempre garantito la massima sicurezza per loro stessi e soprattutto per i clienti.

... » Leggi tutto