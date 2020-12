Lavagnese e Sestri non riescono a superare le lombarde

Finisce questo 2020 per la Serie D e per le genovesi impegnate nel massimo campionato dilettantistico italiano. Nonostante le difficoltà Sestri Levante e Lavagnese chiudono bene per quanto riguarda la classifica, anche se le ultime uscite non regalano le gioie sperate alle genovesi.

Incrocio con le varesotte per le due liguri con la Lavagnese che in casa ospitava il Varese. Gara che inizia subito in salita per la squadra di Nucera che al 4° deve subire un calcio di rigore per un tocco di mano in area. Dal dischetto va Balla che buca Boschini e porta in vantaggio i biancorossi.

