Pallacanestro Alassio, una riuscita festa natalizia e appuntamento ai prossimi allenamenti

Alassio. Come ogni anno non poteva mancare la festa di Natale della Pallacanestro Alassio e, anche se non è stata fatta in un solo giorno come da tradizione, lo staff gialloblù ha dedicato una giornata ad ogni gruppo con la speranza che il 2021 sia un anno di ripresa e di ritorno alla tanto desiderata normalità.

Questi, nei tre giorni che hanno preceduto il Natale, sono stati i gruppi coinvolti dal sodalizio alassino: Pulcini e Paperine (4, 5, 6 anni), Scoiattoli e Libellule (7, 8 anni), Aquilotti e Gazzelle (9, 10 anni), Esordienti (11, 12 anni), Femminile (13, 14, 15 anni), Under 13/14, Under 15/16, Under 18 e Prima Squadra.

... » Leggi tutto