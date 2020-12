Coronavirus, Bassetti: “Domani giornata storica per l’Europa, vaccinarsi è un atto d’amore”

Genova. “Guardiamo a domani che sarà una giornata storica per l’Europa con l’inizio delle vaccinazioni per il Covid per gli operatori sanitari”. Così l’infettivologo genovese Matteo Bassetti, primario della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino, sottolinea l’importanza del vaccine day che vedrà in Liguria la somministrazione delle prime 320 dosi.

“Vaccinarsi in generale e, più specificatamente per il Covid – ha scritto – rappresenta un atto d’amore verso noi stessi, verso le persone a cui vogliamo bene e verso la società in cui viviamo. Un grande atto d’amore”. Tra i primissimi a ricevere il vaccino non ci sarà Bassetti ma una dirigente medica della sua clinica, Chiara Dentone, che in un’intervista a Genova24 aveva spiegato perché quello della Pfizer è un antidoto più sicuro rispetto ai vaccini tradizionali.

... » Leggi tutto