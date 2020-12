Liguria. Sono 34 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria. È quanto emerge dall’ultimo bollettino con i dati sull’emergenza sanitaria nella nostra Regione di Alisa e ministero.

Dei nuovi positivi, 18 sono stati individuati in Asl2. In Asl1 non sono stati individuati nuovi casi. Altri 2 sono stati rilevati in Asl3, mentre un altro è residente in Asl4. Altri 13 sono stati riscontrati in Asl5.

