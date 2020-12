Edilizia in Liguria, segnali di risveglio: “Non solo grandi opere, puntiamo al centro storico”

Genova. Un saldo positivo di 113 imprese nel settore costruzioni in Liguria nei primi nove mesi del 2020: il dato emerge dl Cruscotto delle Imprese pubblicato da Unioncamere ed è frutto della differenza tra le nuove iscrizioni fino al 30 settembre 2020, che sono state 1097, e le cessazioni non d’ufficio per lo stesso periodo, 984.

E’ il segnale di una leggera ripresa – spiega Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria – ma non può bastare: i lavori nelle scuole ma anche i primi effetti sul superbonus hanno saputo dare al nostro settore un po’ di sollievo ma sono ancora tantissimi i disoccupati nella nostra regione e ci aspettiamo che ci sia un coinvolgimento diretto dei nostri lavoratori edili in quelli che saranno i grandi interventi che riguarderanno la nostra regione.

... » Leggi tutto