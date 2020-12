Picchia entrambi i genitori, devasta l’appartamento e aggredisce i carabinieri nel giorno di Natale: arrestato

Celle Ligure. Prima ha malmenato i genitori, poi ha devastato l’appartamento, infine si è scagliato contro i carabinieri, che non hanno avuto altra scelta per arrestarlo. L’episodio si è verificato ieri pomeriggio a Celle Ligure. Protagonista è O.A., 19enne cellese già colpito da un “ammonimento del questore” per aver maltrattato la madre.

Nel pomeriggio del giorno di Natale i militari della stazione di Celle Ligure sono intervenuti presso l’abitazione della famiglia: dopo aver percosso entrambi i genitori, il ragazzo ha distrutto il mobilio e tutte le suppellettili. Infine, non soddisfatto, si è scagliato anche contro i militari intervenuti.

