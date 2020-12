Vaccino anti Covid, la Liguria è pronta a partire: alle 10 la prima iniezione al San Martino

Genova. Avverrà domenica mattina intorno alle 10 la prima iniezione del vaccino contro il coronavirus in Liguria. Nel padiglione 3 dell’ospedale San Martino, dove sono stati allestiti otto ambulatori specializzati, toccherà all’infermiera 48enne Gloria Capriata entrare nella storia della nostra regione. “È tutto pronto, sarà una giornata simbolica, una giornata di speranza”, rimarca il presidente Giovanni Toti nella serata di Santo Stefano mentre le strade sono avvolte dal silenzio di un lockdown che tutti sperano essere l’ultimo.

Le prime 320 dosi, riservate al vaccine day che verrà celebrato in tutta Europa con l’avvio della campagna sulla popolazione target, sono già all’arsenale militare della Spezia. Il loro arrivo è previsto al San Martino tra la notte e la mattina di domenica su un veicolo da due auto della polizia stradale e un mezzo della marina militare. “Queste arriveranno già scongelate, già pronte per essere preparate e somministrate – spiega Barbara Rebesco di Alisa, referente regionale per la logistica del vaccino – mentre quelle successive saranno ancora a -80 gradi”.

