Attivo dal 28/12 il tutor sulla Guido Rossa, multe più facili per chi supera i 70 km/h

Genova. Dal Comune avevano detto che sarebbe stato attivato a inizio dicembre ma poi non era successo nulla. Tuttavia entrerà in funzione domani, lunedì 28 dicembre, il tutor sulla via Guido Rossa per il controllo del rispetto del limite di velocità dei 70 chilometri all’ora. “L’obiettivo dell’attivazione – spiega l’assessore alla Sicurezza del Comune di Genova Giorgio Viale – è scoraggiare comportamenti pericolosi alla guida, in particolare l’alta velocità, che rappresenta una delle cause principali di incidenti”.

“I positivi risultati dell’attivazione dei tutor in Sopraelevata sull’abbattimento dell’incidentalità ci hanno indotto a mutuare l’esperienza anche sulla Guido Rossa – continua – un’arteria con dati preoccupanti per quanto riguarda gli incidenti registrati: 80 nel 2019, con 36 feriti e 183 persone coinvolte, 27 incidenti nel 2020 con 8 feriti, nonostante il lungo periodo di lockdown e un drastico calo negli spostamenti dei cittadini”.

