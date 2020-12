Controlli Covid, oltre 1000 agenti della polizia locale schierati durante il weekend natalizio

Genova. Lo dicono i numeri: importante l’impegno della polizia locale per garantire il rispetto delle norme di prevenzione alla diffusione del Coronavirus “e consentire ai genovesi di avere un Natale sereno”, si legge in una nota del corpo di polizia.

Sono stati 781 gli operatori di polizia locale (390 pattuglie) che si sono alternati sui 4 turni quotidiani sul territorio per i controlli tra il 24 e il 26 dicembre. A questi si aggiungono quelli in servizio oggi, domenica 27 dicembre: 146 per 73 pattuglie.

