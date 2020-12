Coronavirus, tamponi decimati dalle feste: nel savonese scendono i positivi ma salgono gli ospedalizzati

Liguria. Sono 99 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati oggi dal bollettino di Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato è riferito a 1183 tamponi molecolari effettuati, una cifra limitata – come negli ultimi due giorni – dalla chiusura di molti laboratori e centri tamponi per via del periodo festivo. Il tasso di positività rispetto ai tamponi è comunque sotto controllo, al di sotto del 10% (8,7%). I tamponi antigenici fatti nelle ultime 24 ore sono stati 698.

Due i deceduti registrati nelle ultime 24 ore – è possibile che alla fine del periodo festivo ci sia un rimbalzo dovuto alle morti non ancora registrate per via di Natale e Santo Stefano – e si tratta di due pazienti di 88 anni, entrambi deceduti all’ospedale di Albenga: un uomo il 24 dicembre, una donna il 25.

... » Leggi tutto