Entella vittoriosa: i commenti di Vivarini, Cardoselli e Russo

Chiavari. Finalmente, la vittoria. La Virtus Entella ha conquistato il primo successo stagionale in campionato battendo 3-0 il Pescara e, pur rimanendo ultima in classifica, si rilancia nella rincorsa alla permanenza nella categoria.

Mister Vincenzo Vivarini commenta: “Partita fatta in modo giusto, non abbiamo concesso niente al Pescara. Abbiamo avuto diverse occasioni oltre ai tre gol che abbiamo fatto. Squadra molto attenta nel curare tutti i particolari. Abbiamo veramente concesso poco ed è una cosa che ci deve dare consapevolezza: nel momento in cui si fanno le cose fatte bene arrivano anche i risultati”.

