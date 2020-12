Meteo, aspettando la neve: mattinata di sole poi nubi, piogge e primi fiocchi nell’interno

Genova. Ancora una tregua dal maltempo ma da questa sera e per tutto domani una perturbazione porterà ingenti piogge e diffuse nevicate sulla nostre regione. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, domenica 27 dicembre, al mattino cieli sereni ovunque, nel corso del pomeriggio graduale aumento della nuvolosità e in serata prime precipitazioni sui settori interni del genovese e della val D’Aveto, con quota neve attorno ai 700/800 metri. Venti moderati da nord, ruoteranno da sud/sud-ovest nel pomeriggio, con rinforzi in serata. Mare con moto ondoso in aumento specie a levante. Temperature in calo nei valori minimi, stazionarie le massime: saranno comprese sulla costa tra 4 e 12 gradi, nell’interno tra -5 e 6.

... » Leggi tutto