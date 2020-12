Meteo Liguria: domenica serena, ma domani arriva la neve anche sulla costa

Liguria. Un veloce ma intenso impulso perturbato influenzerà il tempo tra la fine della giornata di oggi e la prima parte di lunedì, determinando ingenti piogge e diffuse nevicate sulla nostre regione.

Previsioni valide per: domenica 27 dicembre 2020

Avvisi: Venti tesi da sud-ovest dalla serata sul Golfo.

Cielo e Fenomeni: Al mattino cieli sereni ovunque. Nel corso del pomeriggio graduale aumento della nuvolosità che in serata sfocerà nelle prime precipitazioni sui settori interni centro-orientali, con quota neve attorno a 700/800 metri.

Venti: Moderati da nord al mattino. Ruoteranno da sud/sud-ovest nel pomeriggio, con rinforzi in serata, specie in mare aperto.

Mari: Al mattino stirati o al più poco mossi. In giornata progressivo aumento del moto ondoso, specie a levante.

Temperature: In calo nei valori minimi, stazionarie le massime.

Costa: min +4/+8°C, max +8/+12°C

Interno: min -5/+3°C, max 0/+6°C

