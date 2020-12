Vaccini, Toti «Oggi si inizia, giornata storica di speranza vicina a Natale»

Genova. «Da oggi si parte con le vaccinazioni all’Ospedale Policlinico San Martino. La Liguria è pronta anche per lo stoccaggio del vaccino, fino a 700mila dosi. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato alla macchina organizzativa per arrivare preparati a questo traguardo. Oggi è anche una giornata simbolica di speranza, vicina al Natale». Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a proposito del Vaccine Day odierno. Le prime 320 dosi di vaccino sono in arrivo all’Ospedale Policlinico San Martino, hub regionale nell’emergenza pandemica del Covid-19.

