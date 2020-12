Vaccino Covid: conclusa la prima giornata con 90 dosi, dal 4 gennaio saranno 600 al giorno

Genova Si sono concluse poco prima delle 14 senza alcun problema le operazioni della prima giornata di somministrazione del vaccino anti Covid-19 all’ospedale Policlinico San Martino di Genova. Erano iniziate alle 10e20, dopo che alle 8 erano arrivate le prime dosi.

“Nel corso della mattinata, in circa 4 ore complessive, sono stati effettuati 90 vaccini, dieci in più di quelli previsti inizialmente, senza alcun intoppo”, ha annunciato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti via twitter.

... » Leggi tutto