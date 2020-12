Allerta neve, il bilancio di Atp: “Nessuna corsa cancellata, solo qualche ritardo”

Genova. Giornata intensa ma con pochi disagi per i passeggeri. E’ questo in estrema sintesi il bilancio tracciato da Atp, per un lunedì di allerta meteo, che ha portato alla neve sulle alture e a una forte mareggiata che ha creato problemi in riviera. Secondo il resoconto dell’azienda per il trasporto provinciale, i passeggeri hanno viaggiato senza interruzioni per tutta la giornata, grazie anche alla scelta preventiva fatta dall’azienda di montare pneumatici da neve su tutti i mezzi e al buon funzionamento della centrale operativa.

Come spiegato da Roberto Rolandelli, direttore d’esercizio, sul fronte nella neve c’è stato qualche ritardo sulla linea dell’Aveto tra Rezzoaglio e Vico Soprano, così come a ponente tra Lerca e Sciarborasca e ancora in Valpolcevera tra Pietralavezzara e San Martino di Paravanico. In tutti i casi si è trattato di ritardi provocati dalla necessità di sgomberare le strade dal manto nevoso con i mezzi provinciali e comunali.

... » Leggi tutto