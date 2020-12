Antonella Traversa: “Famiglia Basket Pegli sempre più unita dopo un difficile 2020”

Genova. Il Basket Pegli, in previsione della conclusione di questo 2020 segnato dal Covid-19, ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a consentire, in piena sicurezza e in maniera conforme ai protocolli federali scaturiti dai vari Dpcm, lo svolgimento dell’attività.

È la presidente Antonella Traversa a rivolgere questo importante messaggio. “Siamo alla fine di un anno duro. Grazie ai nostri sponsor che non ci hanno abbandonato, hanno continuato a sostenerci e consentito di sopravvivere a quest’annata. Vorrei ringraziare il mio staff perché in un anno così difficile ha saputo dare il meglio. Dal 25 maggio, giorno di riapertura, mi ha seguito in tutte le mie decisioni. Ringrazio tutti coloro che collaborano con il Basket Pegli. Uno speciale ringraziamento a tutti i nostri dirigenti, alle famiglie che hanno seguito e appoggiato tutte le nostre proposte mandandoci sempre i loro ragazzi e le loro ragazze. Una fiducia importante di cui siamo orgogliosi. Inoltre, quando i Dpcm hanno portato alla chiusura delle palestre, i genitori ci hanno anche aiutato a pulire e sistemare i fari d’illuminazione per gli allenamenti all’aperto. Anche in condizione climatiche di disagio, al freddo, le nostre squadre hanno potuto continuare a sviluppare la loro passione cestistica. Mi fa piacere anche ringraziare i giocatori più grandi che hanno dedicato tempo ai nostri giovani. Ragazzi e ragazze, bambini e bambine che seguono i loro allenatori, attenti allo sviluppo dell’attività in piena sicurezza secondo i protocolli”.

