Infortuni domestici, a gennaio il rinnovo dell’assicurazione obbligatoria Inail

Liguria. E’ dedicato alla polizza contro gli infortuni in ambito domestico l’opuscolo disponibile sul portale Inail. Attenzione alla prevenzione con un focus sui rischi connessi alle attività che si svolgono in casa e ai comportamenti corretti per evitarli (oltre alle indicazioni per usufruire della tutela e pagare il premio assicurativo).

Tra il 1° e il 31 gennaio 2021 sarà, così, possibile rinnovare l’assicurazione obbligatoria utilizzando l’Avviso di pagamento/IUV inviato dall’Inail per pagare il premio assicurativo di 24 euro. Nel caso di nuova iscrizione la domanda dovrà essere inoltrata grazie ai servizi online disponibili sul portale.

... » Leggi tutto