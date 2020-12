La neve ritarda la consegna dei vaccini: 12 mila dosi della prima ondata arriveranno il 30 dicembre

Genova. La lunga attesa per la prima ondata di vaccinazione viene procrastinata di qualche ora a causa della neve che in queste ore sta flagellando tutto il continente. Al contrario delle previsioni, il primo 75% delle 16 mila dosi previste, arriveranno in Liguria solo 30 dicembre pomeriggio entro le 16: le vaccinazioni quindi potranno iniziare il 31 stesso.

A dirlo il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti durante il consueto aggiornamento stampa sulla situazione legata alla gestione dell’epidemia di Covid: “Sentito il ramo italiano della Pfizer, ci han spiegato che le dosi previste non sono riuscite ad arrivare oggi a Milano a causa della bufera di neve, ma chi ha assicurato che tre quarti del totale arriveranno entro il 30, mentre il restante 25% sarà consegnato nei primissimi giorni del prossimo anno”. Questa dotazioni di vaccini fanno parte della cosiddetta “prima ondata” che riguarderà gli operatori della sanità che si sono “messi in lista”.

