Maltempo e mareggiata, allagamenti a Borghetto e altri disagi nel ponente savonese

Borghetto Santo Spirito. Protezione civile in azione a Borghetto Santo Spirito per una serie di allagamenti provocati dall’ondata di maltempo e in particolare dalla forte mareggiata che sta interessando le coste del savonese (questa mattina abbiamo documentato la difficile situazione ad Alassio).

Allagamenti sono segnalati nella zona di via Ponti, Passo Saleo e piazza Gramsci, con l’acqua che ha letteralmente invaso le aree cittadine, rendendo impossibile il transito o la sosta.

