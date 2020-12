Neve e viabilità, Vaccarezza: “Manutenzione efficiente e bilancio positivo, ma attenzione alla sicurezza alla guida”

Liguria. “Ogni volta che ci mettiamo alla guida in situazioni difficili, ragioniamo anche per la sicurezza nostra ed altrui: ascoltiamo le allerte meteo e i consigli degli esperti, ma soprattutto, rispettiamo il codice della strada (dotazioni di bordo comprese)”. E’ questo l’invito che arriva dal capogruppo regionale di Cambiamo Angelo Vaccarezza, che ha “trascorso la mattina a informarmi sullo stato delle strade del territorio a seguito del maltempo di questa notte”.

“Ho letto molti commenti – aggiunge Vaccarezza – Ne ho letti francamente troppi sgradevoli e ingenerosi, mirati unicamente a scaricare, oltre che frustrazione, colpe e responsabilità, senza alcun senso logico. Ogni organo coinvolto aveva un compito: sarà nostra cura controllare che ogni azione sia stata fatta in modo concreto. I disagi più importanti si sono verificati, purtroppo, per le mancanza di dotazioni dei mezzi che percorrevano la strade. Nello specifico, tre camion e due autobus, che non erano provvisti delle attrezzature previste ed obbligatorie”.

