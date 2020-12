Pubblicità scandalo a Savona, Ops Group: “Non siamo noi i responsabili della campagna”

Savona. Riceviamo e pubblichiamo una nota di Ops Group a proposito delle dichiarazioni del sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio, rispetto allo slogan pubblicitario finito nella bufera in quanto giudicato sessista.

Nei giorni scorsi «Ops Group» é stata erroneamente indicata come responsabile della campagna pubblicitaria di una concessionaria d’auto savonese ed è stata pubblicamente esposta alla pubblica gogna dalle dichiarazioni della signora sindaca di Savona Ilaria Caprioglio come responsabile di una comunicazione lesiva della dignità della donna e sessista. Tuttavia ci preme sottolineare che «Ops Group» è totalmente estranea al fatto. Non è responsabile di quella campagna pubblicitaria, realizzata invece da altra azienda di comunicazione che non ha alcun rapporto né di lavoro né di collaborazione con la nostra azienda.