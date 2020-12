Savona, stanziati 730mila euro per lavori su strade e ponti

Savona. L’amministrazione stanzia 730mila euro per la manutenzione di strade e ponti. “Si tratta di importanti lavori su tutto il territorio della città con particolare riguardo alla nostra periferia, che saranno appaltati entro i primi mesi dell’anno 2021” spiegano il sindaco Ilaria Caprioglio e l’assessore Pietro Santi.

Nello specifico saranno investiti 150.000 euro per la sistemazione di un tratto stradale di via San Nazario franato a seguito degli ultimi eventi alluvionali. Il maltempo ha interessato anche via Marmorassi, il cui il ripristino della viabilità costerà 180.000 euro.

... » Leggi tutto