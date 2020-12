A Finale auto degli arrampicatori multate, presentato un ricorso: “Sanzioni immotivate”

Finale Ligure. Il finalese è conosciuto, in Italia e in Europa, come la “capitale” dello sport outdoor. Il territorio offre sia sentieri per bikers e trail runners che pareti di roccia per gli arrampicatori. Non mancano le critiche al Comune di Finale Ligure che, come sostiene la guida alpina Marcello Cominetti, “mostra come bandiera del turismo internazionale le sue prerogative outdoor, senza però essersi mai impegnato nella costruzione di appositi parcheggi nei pressi delle aree di arrampicata”.

In mancanza di appositi parcheggi, gli escursionisti e gli arrampicatori sono soliti sostare in località vicine alle zone in cui svolgono la loro attività, tra cui a Calvisio Vecchia, dalla Chiesa di S. Cipriano, nel comune di Finale Ligure.

... » Leggi tutto