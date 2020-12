A Pietra seduta consiliare sospesa, Foscolo (Lega:): “Per maggioranza più importante il pranzo, assurdo”

Pietra Ligure. “Con amarezza, devo prendere atto che per la maggioranza e per l’amministrazione di Pietra Ligure è più importante e urgente mangiare che discutere le pratiche all’ordine del giorno e di rilievo per il nostro territorio: è quanto avvenuto oggi, dove dopo circa quattro ore la seduta dell’assemblea è stata improvvisamente sospesa, senza preavviso e senza neppure consultare gli stessi consiglieri comunali, casualmente attorno all’ora di pranzo, senza discutere i restanti provvedimenti”.

Così in una nota Sara Foscolo, deputata della Lega, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Pietra Ligure, sullo svolgimento del Consiglio comunale in programma oggi in modalità telematica.

... » Leggi tutto