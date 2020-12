Alassio, gli auguri di buon anno di Melgrati: “Città tornerà ad essere la perla della Riviera”

Alassio. Il sindaco di Alassio Marco Melgrati – attraverso una lettera – ha voluto fare gli auguri di buon anno ai cittadini alassini.

“Cari concittadini – esordisce il primo cittadino alassino nella lettera – vi giungano da me e da tutta l’amministrazione i più cari auguri di buon anno, che sia foriero di auspici migliori rispetto all’annus horribilis che è stato il 2020 Prima di lasciarci definitivamente alle spalle il 2020 consentitemi qualche riflessione. L’Amministrazione Melgrati Ter in corso d’opera, durante tutto l’anno ha preferito convogliare gli sforzi economici e programmatici a supporto delle imprese locali e le famiglie messe a dura prova da questa pandemia. Sono stati oltre 3,5mln di Euro le risorse stornate da altri capitoli e progetti per alleggerire quanto più possibile la pressione fiscale e per supportare studenti e nuclei famigliari in difficoltà”.

... » Leggi tutto