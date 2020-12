Andora, il concerto di capodanno di Nando Rizzo live sul profilo Facebook del Comune

Andora. Concerto di capodanno di Nando Rizzo che in diretta dal profilo Facebook del Comune di Andora, dalle 20 del 31 dicembre, intratterrà il pubblico con la grande musica dei cantautori. Una serata, in cui non mancheranno dediche e richieste in diretta, che vuol realizzare un saluto corale al 2020 e una festa live che sia di buon auspicio per il 2021.

Nando Rizzo chitarra e voce, sarà accompagnato da tre musicisti, adeguatamente distanziati. Roberto Actis alla batteria con incursioni di Nico Terzi e Alberto Garassino al pianoforte.

