Arcelor Mittal, oggi a Tursi consiglio monotematico ma i rappresentati dei lavoratori non sono stati invitati

Genova. Mentre in fabbrica a Cornigliano la situazione di abbandono si fa sentire ogni giorno di più questo pomeriggio il consiglio comunale discuterà in una seduta monotematica della situazione nello stabilimento Arcelor Mittal e del futuro delle aree ma lo farà senza sentire la voce dei diretti interessati, vale a dire i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori.

A denunciare la situazione piuttosto bizzarra è la Fiom di Genova: “Discutere in Consiglio comunale è legittimo – dice in una nota la segreteria della Fiom genovese – ma per la gravità della situazione non aver ascoltato la voce del lavoro lo consideriamo uno schiaffo a lavoratori e sindacato”.

