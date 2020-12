Cengio, dalla residenza protetta di Casa Scapoli parte una “sfida” per far sentire gli ospiti meno soli

Cengio. Una sfida per far sentire gli anziani meno soli e far loro capire che i disagi e le sofferenze causate dalla pandemia sono comuni a tutti.

Questa l’iniziativa lanciata da un’animatrice di “Casa Scapoli”, a Cengio, che ospita la Residenza protetta “Bagnasco” e il centro diurno “Bruno Pesce”.

In occasione delle festività, anziché far scrivere la tradizionale lettera a Babbo Natale, è nata l’idea di rivolgersi all’anno 2021, ormai alle porte, in cui molti ripongono le speranze di una vita migliore dopo gli ultimi mesi davvero complicati.

... » Leggi tutto