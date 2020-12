Cervo adotta “Sua Maestà”: sarà la mascotte vivente del paese

Cervo. Il borgo di Cervo, uno dei più caratteristici della Liguria, presto avrà una mascotte. E non poteva non essere proprio un cervo, il cui profilo campeggia nobile sullo stemma del Comune. «Non appena ci saranno le condizioni– spiega Selina Nadia Ramondo – giovane presidente del consiglio comunale – “Sua Maestà” sarà trasferito da un agriturismo in chiusura dell’estremo ponente per venire a vivere da noi ospitato nel Parco del Ciapà e diventare così la nostra mascotte. Crediamo che sia una bel segnale nei confronti della natura, soprattutto dopo la pandemia».

... » Leggi tutto