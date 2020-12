Covid, scoperta “variante italiana”: si pensa all’obbligo del vaccino su personale sanitario

Liguria. Non solo quella inglese, a Brescia è stata scoperta anche una “variante italiana” del Covid-19 e si ipotizza che sia in circolazione in tutto il Paese dal mese di agosto, quindi prima di quella del Regno Unito, finita agli onori delle cronache di tutto il mondo..

A dare la notizia di questa “scoperta” il presidente della Società italiana di virologia Arnaldo Caruso, già ordinario di Microbiologia e Microbiologia clinica all’università degli Studi di Brescia, direttore del Laboratorio di microbiologia dell’Asst Spedali Civili, che in un’intervista all’agenzia Adnkronos ha raccontato l’individuazione di questa mutazione del coronavirus.

