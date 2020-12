Covid, Toti e Cavo in visita a Sant’Egidio: “Richieste di aiuto raddoppiate, serve segnale di sostegno”

Genova. Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alle Politiche socio sanitarie e Terzo Settore Ilaria Cavo hanno fatto visita ai volontari della mensa della Comunità di Sant’Egidio. La struttura consegna circa 700 pasti caldi al giorno a persone in difficoltà, non potendo servirli e farli consumare all’interno della mensa a causa della pandemia da Covid-19.

“Con l’emergenza Covid – spiega Toti -, nonostante gli strumenti di ammortizzazione sociale, i sussidi e la cassa integrazione, le richieste di aiuto sono di fatto raddoppiate: credo che questo sia un dato che chiunque sia chiamato a decidere sulle politiche di medio e lungo periodo per questo Paese debba tenere presente. La pandemia rappresenta un grave problema sanitario, ma sottovalutare l’aspetto economico rischia portare conseguenze negative pari a quelle causate dal Covid stesso. Non possiamo che ringraziare tutte le associazioni e le realtà che in questi mesi continuano a lavorare per dare una mano concreta a chi è in difficoltà”.

... » Leggi tutto