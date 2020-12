Da gennaio stop ai conti in rosso, Berlangieri (Upa): “Norma insostenibile, imprese turistiche verso il default”

Provincia. “Sotto l’albero di Natale abbiamo trovato l’ennesima sorpresa negativa”. Così Angelo Berlagieri, presidente dell’Unione provinciale albergatori di Savona, commenta le nuove regole per la gestione dei conti correnti in “rosso”, dettate dall’Eba (l’autorità bancaria europea) che entreranno in vigore dal 1° gennaio e influiranno sia sulle aziende che sulle famiglie .

Due le novità importanti. Stop agli addebiti automatici nel caso in cui gli utenti non abbiano adeguata disponibilità sul proprio conto, in questo caso il relativo “Rid” verrà bloccato e cancellato dalla banca provocando così problemi per i pagamenti di utenze, stipendi, contributi previdenziali e rate di finanziamenti. Ma non solo, le direttive prevedono che dopo tre mesi di mancati pagamenti da 100 euro in su, la banca segnali il cliente alla centrale rischi.

