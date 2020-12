Dal motoclub Zena a manetta un bastimento di giocattoli per i bimbi del Gaslini

Genova. Il Motoclub Le Manette (Sez. Zena a manetta), fondato da militari dell’Arma dei Carabinieri, è composto da diversi soci appartenenti alle varie Forze di Polizia, civili e simpatizzanti, oltre ad essere un Motoclub e anche un’associazione No Profit, che riunisce la passione per le due ruote alla beneficenza.

In questi anni abbiamo organizzato molti eventi e devoluto diverse donazioni, ad importanti realtà genovesi tra cui, L’Associazione Gigi Ghirotti, la Onlus ABEO Liguria, l’Ospedal G. Gaslini, il comitato degli Sfollati del Ponte Morandi ed in ultimo al Comune di Genova Municipio 1 Centro Est a cui abbiamo donato un defibrillatore, installato per tutta la comunità, nella zona di piazza Dante.

... » Leggi tutto