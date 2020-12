Genova rilancia il turismo con la formula “Due notti in albergo al prezzo di una”

Genova. Poi non dite che siamo tirchi o poco accoglienti. Due notti in albergo al prezzo di una. Dall’inizio del 2021 saranno 65 su 94 in totale – ma il numero è destinato a salire – gli albergatori che aderiranno all’iniziativa lanciata dalla Camera di Commercio e promossa dal Comune di Genova attraverso 500 mila euro dell’imposta di soggiorno. E’ questa una delle idee per il rilancio del settore turistico nel capoluogo ligure dopo il difficile anno del Covid.

Una serie di misure strategiche concertate, oltre che con le associazioni di categoria, anche con Regione Liguria e con la Genova e Liguria Film Commission per promuovere l’immagine del territorio e attirare visitatori in tutte le stagioni.

