Il loop infinito del Genoa, il ritorno di Ballardini, le note positive e le tante negative della stagione

“Tutto normale il prossimo Natale” è il titolo di uno dei tanti film natalizi che popolano la celebre piattaforma Netflix in questo periodo. In questa pellicola, il personaggio principale odia il Natale. Per alcune vicissitudini, tuttavia, finisce in un loop temporale che lo porta a risvegliarsi sempre la vigilia di Natale senza aver alcun ricordo di quanto accaduto nel corso dell’anno. Insomma, vive in un perenne giorno di Natale.

L’accostamento alla realtà del Genoa pare abbastanza immediato. Dimenticando puntualmente quanto accaduto nel corso delle stagioni precedenti, ogni anno o quasi il Grifone parte con le migliori intenzioni (supportate da un mercato adeguato?) salvo poi trovarsi a navigare in acque poco tranquille e a cambiare la guida tecnica. Sempre la stessa solfa, con le esperienze passate finite nell’oblio. Anche in questo caso, la routine non è certo gradita, in primis dai tifosi. Rimanendo in ambito cinematografico si potrebbe conclude citando a metà un altro film “E alla fine arriva (quasi sempre) Ballardini”.

