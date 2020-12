Lo “Spiderman savonese” Matteo Villardita nominato da Mattarella Cavaliere al Merito della Repubblica

Savona. C’è anche lo “Spiderman savonese” Matteo Villardita tra le 36 persone alle quali il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deciso di conferire, motu proprio, altrettante onorificenze al Merito della Repubblica Italiana.

Come precisato sul portale del Quirinale, i riconoscimenti sono stati dati “a cittadine e cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l’impegno nella solidarietà, nel volontariato, per l’attività in favore dell’inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella promozione della cultura, della legalità e del diritto alla salute. Il presidente Mattarella ha individuato, tra i tanti esempi presenti nella società civile e nelle istituzioni, alcuni casi significativi di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani”.

