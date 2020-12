Lotteria Nazionale, cosa bisogna sapere

La lotteria nazionale contro l’evasione fiscale scatterà il primo gennaio 2021 e metterà in palio premi settimanali, mensili e annuali fino a 5 milioni di euro, guarda caso la stessa somma che spetterà al vincitore della Lotteria Italia . Del resto i due giochi hanno parecchio in comune, anche se uno è più vecchio della seconda guerra mondiale e l’altro è legato alle transazioni elettroniche. Indice:

L’evasione fiscale è una piaga nazionale di difficile soluzione e il governo ha deciso di contrastarla puntando su uno dei punti deboli degli italiani, ovvero l’inclinazione ai giochi di fortuna. Questo è un paese in cui le lotterie e i Gratta e Vinci possono contare su milioni di giocatori che tentano la fortuna a ogni giro di ruota. La lotteria degli scontrini elettronici nasce dalla volontà di correggere il vizio dell’evasione fiscale ricorrendo alla passione del gioco. Ogni cittadino maggiorenne con residenza in Italia e in grado di fare acquisiti con moneta elettronica potrà partecipare alla lotteria degli scontrini. In palio ci saranno premi settimanali, mensili e annuali fino a 5 milioni di euro. A differenza di quanto avviene con la tradizionale lotteria nazionale, non si dovrà comprare nessun biglietto: per partecipare basterà fare quanti più acquisti possibile ricorrendo a pagamenti tracciabili e comunicare il proprio codice lotteria all’esercente del negozio.

