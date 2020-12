Maltempo, Cambiamo replica al Pd: “La viabilità non è andata in tilt, i Dem danno versioni false della realtà”

Regione. Il gruppo di Cambiamo in consiglio regionale replica alle accuse lanciate ieri dal Pd, secondo cui il maltempo scatenatosi ieri sulla nostra regione ha causato “autostrade chiuse, treni soppressi, autobus ridotti, lunghe code e disagi, soprattutto nell’entroterra, dove alcune strade sono rimaste letteralmente sommerse dalla neve per ore”.

“Della incredibile fantasia del gruppo consiliare del Pd, e dei suoi consiglieri, avevamo già parlato diffusamente, a più riprese, in passato e ci dispiace dover constatare che, anche durante le festività natalizie, occorra tornare sul tema – dicono da Cambiamo – Leggere che, secondo i consiglieri della minoranza, oggi sia andata in tilt la viabilità ligure è totalmente falso ed è ingiusto cercare di somministrare ai cittadini una versione dei fatti che non corrisponde alla verità”.

