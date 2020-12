Pesca, Coldiretti: «In Liguria +3% di giornate di fermo obbligatorio per lo strascico»

Genova. «Aumentate del 3% le giornate di fermo Biologico per il 2021 nel GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno) rispetto alla precedente proposta, che sembrava prevedere, anche per la Liguria, una riduzione delle giornate lavorative dei pescherecci del 7,5%, mentre l’ipotesi iniziale avanzata dalla Commissione Europea era addirittura un calo del 15%: sospiro di sollievo quindi per i pescatori locali, ma, per il futuro, serve un nuovo sistema, diverso dal fermo biologico attuale, che tenga realmente conto delle esigenze di riproduzione delle specie e delle esigenze economiche delle marinerie italiane» – afferma Coldiretti Liguria.

... » Leggi tutto