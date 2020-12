Ristori, Tosi (M5s): «Figurano attività liguri chiuse da anni, rivedere elenco inserendovi imprese e realtà penalizzate»

Genova. «Bene la delibera di Giunta regionale del 21 dicembre che stanzia fondi del Governo che dovevano essere utilizzati entro la fine del 2020: è certamente lodevole l’iniziativa dei contributi a fondo perduto per tutte quelle imprese che, come da codice Ateco inserite nella delibera, potranno ricevere un ristoro. Una bella boccata di ossigeno per bar, ristoranti, agenzie di viaggio, palestre, sale da ballo, discoteche, stabilimenti termali, attività di biblioteche e di archivi, musei, gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche. Nulla da eccepire nel merito, fatta eccezione per un evidente errore tecnico. Scorrendo le tabelle allegate alla delibera, che riportano tutte le attività liguri che potranno accedere ai ristori, infatti, abbiamo scoperto che non poche imprese hanno cessato la loro attività da anni. Alla delibera di Giunta, dunque, che è un atto pubblico visibile a tutti, è stato allegato un documento che non è formalmente corretto», dichiara il capogruppo regionale Fabio Tosi.

